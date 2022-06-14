Российских теннисистов допустили к участию на US Open

Теннисисты из России и Белоруссии смогут выступить на американском турнире US Open, но только под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте турнира.

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Так, открытый чемпионат Соединенных Штатов пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который 13 июня поднялся со второй на первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ТеннисСШАРоссия
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