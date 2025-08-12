На Всемирных играх в Китае умер итальянский спортсмен
Итальянец Маттиа Дебертолис умер во время Всемирных игр в китайском Чэнду в ходе прохождения дистанции по спортивному ориентированию. Об этом сообщили организаторы соревнований.
Отмечается, что 8 августа 29-летний спортсмен потерял сознание, проходя среднюю дистанцию. Медики доставили Дебертолиса в местную больницу, где ему оказали помощь. Тем не менее, мужчина скончался.
Организаторы игр выразили соболезнования в связи со смертью итальянца и пообещали оказать поддержку его семье.
Ранее в Японии боксер Хиромаса Уракава умер от травм, полученных в поединке с соотечественником Едзи Сайто, пишет «Свободная пресса». Известно, что спортсмен получил черепно-мозговую травму и перенес операцию на мозге.
