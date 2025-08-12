На Всемирных играх в Китае умер итальянский спортсмен

Отмечается, что 8 августа 29-летний спортсмен потерял сознание, проходя среднюю дистанцию. Медики доставили Дебертолиса в местную больницу, где ему оказали помощь. Тем не менее, мужчина скончался.

Организаторы игр выразили соболезнования в связи со смертью итальянца и пообещали оказать поддержку его семье.

Ранее в Японии боксер Хиромаса Уракава умер от травм, полученных в поединке с соотечественником Едзи Сайто, пишет «Свободная пресса». Известно, что спортсмен получил черепно-мозговую травму и перенес операцию на мозге.

