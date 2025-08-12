Если предпенсионерам будут положены дополнительные оплачиваемые дни отпуска, то эти люди просто перестанут быть привлекательны для работодателей из-за дополнительных затрат. Об этом НСН заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме предложили увеличить отпуск для сотрудников предпенсионного возраста на семь дней. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что сейчас работодатели заинтересованы в опытных кадрах, однако таким людям нужно больше отдыха. Бессараб объяснила, почему эта инициатива «не стоит того» и напомнила, какие льготы уже сейчас имеет эта группа людей.

«При переходе на более поздний выход на пенсию для этой категории граждан был введен ряд налоговых льгот: это те самые шесть соток бесплатно, часть оплаты коммунальных услуг. Что касается трудовых гарантий и прав, то нельзя увольнять предпенсионеров. Но, я могу сказать, что сегодня работодатели с охотой берут предпенсионеров на работу, потому что рынок труда очень нуждается в квалифицированной рабочей силе. Но, что касается дополнительных гарантий за счет работодателей, мы понимаем, что это такая мягкая дискриминация. Работодатель постарается не принимать на работу человека, которому он будет вынужден выплачивать больший объем пособия или предоставлять большее количество оплачиваемых дней отпуска. Думаю, что это того не стоит» - рассказала она.