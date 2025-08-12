В Москве пчелы напали на детей в детском саду
Пятеро детей пострадали от укусов пчёл в детском саду на юге Москвы. Об этом РИА Новости рассказал директор школы №998 Антон Малыш.
Инцидент произошёл во время утренней прогулки в детском саду, которой относится к школе. Воспитатели незамедлительно вызвали скорую помощь.
«Медпомощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», - указал Малыш, добавив, что обнаруженное место скопления пчёл было обработано.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина заявила, что после укуса пчелы следует, в первую очередь, удалить жало и продезинфицировать ранку, сообщает RT.
