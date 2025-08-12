Бортников: В России в 2025 году предотвратили 172 теракта
В России существенно выросло количество преступлений террористической направленности. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
По его словам, прежде всего целью указанных преступлений было нанесение ущерба «критически важной и социальной инфраструктуре», а также нападения на военнослужащих и должностных лиц.
«Правоохранительными органами предупреждено 172 подобных теракта, в том числе девять готовившихся вооруженных нападений на образовательные организации», - уточнил он.
Ранее Борников заявил, что в 2024 году на территории стран СНГ было предотвращено 550 террористических преступлений, сообщает RT.
