Бортников: В России в 2025 году предотвратили 172 теракта

По его словам, прежде всего целью указанных преступлений было нанесение ущерба «критически важной и социальной инфраструктуре», а также нападения на военнослужащих и должностных лиц.

«Правоохранительными органами предупреждено 172 подобных теракта, в том числе девять готовившихся вооруженных нападений на образовательные организации», - уточнил он.

Ранее Борников заявил, что в 2024 году на территории стран СНГ было предотвращено 550 террористических преступлений, сообщает RT.

