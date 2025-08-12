В СПбГЭУ объяснили последствия запрета мигрантам работать курьерами в Петербурге

Решение властей Санкт-Петербурга запретить иностранцам работать курьерами и водителями такси совсем не выгодно предпринимателям. Об этом «ФедералПресс» заявил доктор экономических наук, доцент кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Александр Родионов.

Запрет мигрантам работать в такси поднимет цены на 40%

Он пояснил, что в условиях сокращения кандидатов на вакансии таксистов или курьеров, работодателям придётся повышать зарплату оставшимся сотрудникам. Данные издержки будут закладываться в конечную стоимость, что приведёт к росту цен на поездки и доставку.

По словам эксперта, в итоге эти услуги станут менее доступны населению.

«Но вызывать машины и курьеров люди не перестанут. Только теперь этой возможностью будет пользоваться меньше граждан», - заключил Родионов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее иностранцам работать курьерами в целях «борьбы с теневой занятостью», сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
