В СПбГЭУ объяснили последствия запрета мигрантам работать курьерами в Петербурге

Он пояснил, что в условиях сокращения кандидатов на вакансии таксистов или курьеров, работодателям придётся повышать зарплату оставшимся сотрудникам. Данные издержки будут закладываться в конечную стоимость, что приведёт к росту цен на поездки и доставку.

По словам эксперта, в итоге эти услуги станут менее доступны населению.

«Но вызывать машины и курьеров люди не перестанут. Только теперь этой возможностью будет пользоваться меньше граждан», - заключил Родионов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее иностранцам работать курьерами в целях «борьбы с теневой занятостью», сообщает RT.

