«Делается операция»: Жена Бориса Щербакова рассказала о состоянии артиста
12 августа 202514:21
Актриса Татьяна Бронзова подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что её супруг, народный артист РФ Борис Щербаков попал в больницу с переломом шейки бедра.
В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что из-за этого актёру пришлось лечь на операционный стол.
«Вчера упал, сломал шейку бедра... Сейчас делается операция», — заключила Бронзова.
Ранее американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола был выписан из римской клиники «Тор Вергата» после перенесенной операции на сердце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
