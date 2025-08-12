«Делается операция»: Жена Бориса Щербакова рассказала о состоянии артиста

Актриса Татьяна Бронзова подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что её супруг, народный артист РФ Борис Щербаков попал в больницу с переломом шейки бедра.

В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что из-за этого актёру пришлось лечь на операционный стол.

«Вчера упал, сломал шейку бедра... Сейчас делается операция», — заключила Бронзова.

Фото: Instagram/sherbakov_boris
