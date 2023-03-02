Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в «Формуле 1»

Европейский суд предоставил российсому гонщику Никите Мазепину право выступать в «Формуле 1» и других гоночных сериях, сообщает ТАСС.

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Суд рассмотрел иск спортсмена против Совета Евросоюза и решил, что он остаётся под санкциями, однако они не будут распространяться на его профессиональную спортивную деятельность.

Мазепину разрешено выступать в любых гоночных чемпионатах, в том числе на территории Евросоюза, въезжать для этого в Европу, а также заключать контракты со спонсорами, но только в случае, если эти партнёры не имеют отношения к его отцу Дмитрию Мазепину.

Ещё одно условие - выступление под нейтральным флагом. Кроме того, Мазепин должен подписать документ Международной автомобильной федерации (FIA) о «нейтральности».

Ранее американская команда Haas решила разорвать контракт с российским пилотом чемпионата мира по кольцевым гонкам «Формула-1» Никитой Мазепиным, сообщает НСН.

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Фото: facebook.com/nmazepin
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСудАвтогонкиФормула-1
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