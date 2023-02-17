Блогера КраСаву оштрафовали за фейки о российской армии

В середине апреля на YouTube-канале «КраСава» вышло видео о ситуации на Украине с участием ряда футболистов из этой страны. Вскоре стало известно, что созданному Савиным футбольному клубу «Красава» запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

В июле Савин сообщил, что его клуб переезжает из России и будет выступать в Чемпионате Кипра по футболу.

