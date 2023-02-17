Блогера КраСаву оштрафовали за фейки о российской армии
Экс-ведущий телеканала «Матч ТВ», блогер Евгений Савин (КраСава) оштрафован на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Соответствующее решение принял в пятницу Тверской суд Москвы. При этом Савина оштрафовали по административной статье.
В середине апреля на YouTube-канале «КраСава» вышло видео о ситуации на Украине с участием ряда футболистов из этой страны. Вскоре стало известно, что созданному Савиным футбольному клубу «Красава» запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске.
В июле Савин сообщил, что его клуб переезжает из России и будет выступать в Чемпионате Кипра по футболу.
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