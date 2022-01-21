СМИ: фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи команды из-за Fan ID
Лидеры фанатских объединений московского ФК «Спартак» договорились бойкотировать матчи команды из-за закона о введении Fan ID, сообщает Telegram-канал «Арена Незыгарь».
По данным канала, бойкот начнётся уже с момента возобновления чемпионата России после зимней паузы. Фанаты «Спартака» могут ездить с командой по городам, но без посещения стадионов.
Источники утверждают, что общее решение было принято несмотря на существующие между объединениями разногласия и междоусобицы. При этом нарушивших бойкот болельщиков будут отчислять из фанатских движений.
Ранее объединение болельщиков питерского «Зенита» «Ландскрона» объявило об отказе от оформления Fan ID, сообщает RT. По их мнению, подобные нововведения идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+38 850 / сут.
Умерли
324 тыс.+684 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 478 / сут.
- Песков призвал избегать неосторожных шагов по признанию ДНР и ЛНР
- Песков заявил, что Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве
- Песков рассказал о самочувствии Путина
- Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рейганом
- Все школы в Керчи эвакуировали из-за сообщений о минировании
- СМИ: фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи команды из-за Fan ID
- МИД: Предложения по безопасности включают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии
- Иммунолог: Реальное число больных COVID-19 в России может быть в 10 раз больше
- В ДНР заявили о подготовке Украины к активным боевым действиям в Донбассе
- СМИ: Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru