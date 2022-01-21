СМИ: фанаты «Спартака» решили бойкотировать матчи команды из-за Fan ID

По данным канала, бойкот начнётся уже с момента возобновления чемпионата России после зимней паузы. Фанаты «Спартака» могут ездить с командой по городам, но без посещения стадионов.

Источники утверждают, что общее решение было принято несмотря на существующие между объединениями разногласия и междоусобицы. При этом нарушивших бойкот болельщиков будут отчислять из фанатских движений.

Ранее объединение болельщиков питерского «Зенита» «Ландскрона» объявило об отказе от оформления Fan ID, сообщает RT. По их мнению, подобные нововведения идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом.

