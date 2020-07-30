На президента ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело

Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщается на сайте правительство Швейцарии.

50-летний функционер обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.

Напомним, ранее из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Инфантино занял пост президента ФИФА в 2016 году. В частности, под его руководством Международная федерация футбола провела чемпионат мира в России в 2018 году.

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Ранее НСН писала, что Джанни Инфантино остался главой ФИФА, несмотря на самокритику. Такое решение было принято на конгрессе организации, который состоялся в июне прошлого года в Париже. Инфантино заявил, что ФИФА за последние три года стала синонимом респектабельности, честности и равенства. В то же время он признал, что его работа на посту главы организации не была идеальной, он допускал ошибки.

Между тем, ранее ветеран отечественного футбола Анзор Кавазашвили в беседе с НСН назвал Инфантино лучшим кандидатом в президенты ФИФА.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Уголовное ДелоФутболFIFAДжанни Инфантино
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