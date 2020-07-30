На президента ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело
Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщается на сайте правительство Швейцарии.
50-летний функционер обвиняется в подстрекательстве сотрудников федеральной прокуратуры к злоупотреблению должностными полномочиями.
Напомним, ранее из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Инфантино занял пост президента ФИФА в 2016 году. В частности, под его руководством Международная федерация футбола провела чемпионат мира в России в 2018 году.
Ранее НСН писала, что Джанни Инфантино остался главой ФИФА, несмотря на самокритику. Такое решение было принято на конгрессе организации, который состоялся в июне прошлого года в Париже. Инфантино заявил, что ФИФА за последние три года стала синонимом респектабельности, честности и равенства. В то же время он признал, что его работа на посту главы организации не была идеальной, он допускал ошибки.
Между тем, ранее ветеран отечественного футбола Анзор Кавазашвили в беседе с НСН назвал Инфантино лучшим кандидатом в президенты ФИФА.
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