На президента ФИФА Джанни Инфантино завели уголовное дело

Ранее НСН писала, что Джанни Инфантино остался главой ФИФА, несмотря на самокритику. Такое решение было принято на конгрессе организации, который состоялся в июне прошлого года в Париже. Инфантино заявил, что ФИФА за последние три года стала синонимом респектабельности, честности и равенства. В то же время он признал, что его работа на посту главы организации не была идеальной, он допускал ошибки.

Между тем, ранее ветеран отечественного футбола Анзор Кавазашвили в беседе с НСН назвал Инфантино лучшим кандидатом в президенты ФИФА.



