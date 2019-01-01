Спорт

Инфантино потребовал от Ирана пускать женщин на стадионы

21 июня17:09

Международная федерация футбола потребовала от иранских чиновников и футбольной федерации страны предоставить гарантии того, что женщинам будет предоставлено право посещать игры сборной в квалификации к ЧМ-2022. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино. Он отметил, что это обещание власти дали еще прошлой весной, однако иранский президент Хасан Рухани его не выполнил.

Джани Инфантино попросил урегулировать этот вопрос до 15 июля. Глава ФИФА подчеркнул, что на матчи следует пускать как жительниц исламской республики, так и иностранок.

Напомним, в марте прошлого года на матч между иранскими командами «Эстегяляль» и «Персеполис», где присутствовал Инфантино, женщин не пускали. В ноябре того же года на игре между «Персеполисом» и японским «Касима Антлерс», где также побывал глава Международной федерации футбола, присутствовали несколько тысяч зрительниц. Однако в дальнейшем иранок снова перестали допускать на стадионы.

Джанни Инфантино остался главой ФИФА, несмотря на самокритику

Ранее НСН писала, что введение на чемпионате мира-2018, который прошёл минувшим летом в России, системы видеопомощи арбитрам (VAR) является одним из главных достижений Международной федерации футбола. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Помимо этого, он отнёс к достижениям ФИФА женский футбол. Чемпионаты мира по футболу среди женщин проходят с 1991 года.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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