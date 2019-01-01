Инфантино потребовал от Ирана пускать женщин на стадионы

Международная федерация футбола потребовала от иранских чиновников и футбольной федерации страны предоставить гарантии того, что женщинам будет предоставлено право посещать игры сборной в квалификации к ЧМ-2022. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава ФИФА Джанни Инфантино. Он отметил, что это обещание власти дали еще прошлой весной, однако иранский президент Хасан Рухани его не выполнил.

Джани Инфантино попросил урегулировать этот вопрос до 15 июля. Глава ФИФА подчеркнул, что на матчи следует пускать как жительниц исламской республики, так и иностранок.

Напомним, в марте прошлого года на матч между иранскими командами «Эстегяляль» и «Персеполис», где присутствовал Инфантино, женщин не пускали. В ноябре того же года на игре между «Персеполисом» и японским «Касима Антлерс», где также побывал глава Международной федерации футбола, присутствовали несколько тысяч зрительниц. Однако в дальнейшем иранок снова перестали допускать на стадионы.