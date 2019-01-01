Джанни Инфантино остался главой ФИФА, несмотря на самокритику

Такое решение было принято на конгрессе организации в Париже 5 июня. Инфантино возглавляет футбольную организацию с февраля 2016 года, сообщает РИА ФАН.

Инфантино заявил, что ФИФА за последние три года стала синонимом респектабельности, честности и равенства. В то же время он признал, что его работа на посту главы организации не была идеальной, он допускал ошибки.



