Спорт
Джанни Инфантино остался главой ФИФА, несмотря на самокритику
5 июня19:30
Такое решение было принято на конгрессе организации в Париже 5 июня. Инфантино возглавляет футбольную организацию с февраля 2016 года, сообщает РИА ФАН.
Инфантино заявил, что ФИФА за последние три года стала синонимом респектабельности, честности и равенства. В то же время он признал, что его работа на посту главы организации не была идеальной, он допускал ошибки.
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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
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