«На последнем издыхании»: Моргенштерна попросили спасти ФК «Уфа» от катастрофы

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов попросил рэпера Моргенштерна поддержать клуб, которому грозит исчезновение.

«Сейчас клуб на последнем издыхании. И если нам на этом этапе не помочь, то может произойти катастрофа. Все может быть плохо, потому что мы достали все наши скрытые резервы. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете. Сейчас мы смотрим на республику, как сирые убогие дети, и просим нам помочь», - сказал Мурзагулов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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При этом он признал, что в трудные времена клубу помогла бы помощь Моргенштерна.

«Я ему предложу. А давайте я прямо сейчас обращусь к нему: "Алишер, народ ждет тебя в футболе. Поддержи «Уфу»! Мы будем ждать"», - подчеркнул Мурзагулов, который дружит с рэпером.

Он рассказал, что «Алишер ничего не понимает в футболе», добавив, что ФК «Уфа» поддерживает рэпер Ваня Face, который «одно время чуть ли не на фанатский сектор ходил».

Председатель совета директоров «Уфы» также высказал мнение, что бороться с творчеством Моргенштерна не надо.

«Во-первых, он ничего не пропагандирует. Он является зеркалом нового поколения. Такие исполнители были всегда. Тот же Высоцкий, «Сектор Газа». В каждой стране есть музыкальные исполнители, которые помогают молодежи выпускать пар. Молодое поколение всегда наполнено протестной энергией. А пытаться бороться с этим очень странно», - уверен функционер

Мурзагулов также заверил, что клуб доиграет сезон и не повторит печальный путь «Тамбова».

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