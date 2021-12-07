«На последнем издыхании»: Моргенштерна попросили спасти ФК «Уфа» от катастрофы

При этом он признал, что в трудные времена клубу помогла бы помощь Моргенштерна.

«Я ему предложу. А давайте я прямо сейчас обращусь к нему: "Алишер, народ ждет тебя в футболе. Поддержи «Уфу»! Мы будем ждать"», - подчеркнул Мурзагулов, который дружит с рэпером.

Он рассказал, что «Алишер ничего не понимает в футболе», добавив, что ФК «Уфа» поддерживает рэпер Ваня Face, который «одно время чуть ли не на фанатский сектор ходил».

Председатель совета директоров «Уфы» также высказал мнение, что бороться с творчеством Моргенштерна не надо.

«Во-первых, он ничего не пропагандирует. Он является зеркалом нового поколения. Такие исполнители были всегда. Тот же Высоцкий, «Сектор Газа». В каждой стране есть музыкальные исполнители, которые помогают молодежи выпускать пар. Молодое поколение всегда наполнено протестной энергией. А пытаться бороться с этим очень странно», - уверен функционер

Мурзагулов также заверил, что клуб доиграет сезон и не повторит печальный путь «Тамбова».

