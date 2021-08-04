Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с золотом ОИ-2020 в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российских синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с победой на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что победа девушек в соревнованиях дуэтов в очередной раз подтвердила «безусловное лидерство отечественной школы синхронного плавания».

«Мы верили в вас, ждали вашей красивой, убедительной победы. И вы не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием», - подчеркнул российский лидер.

Ранее российские синхронистки выиграли золотые медали на токийской Олимпиаде, при этом для Ромашиной это уже шестое олимпийское золото в карьере, благодаря чему она стала самой титулованной спортсменкой в данном виде спорта, сообщает Ura.ru.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».

