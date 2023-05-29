На первом этапе Tenzor International Cup 2023 примут участие более ста яхтсменов
Более ста яхтсменов из России, Белоруссии и Сербии примут участие на первом этапе парусного соревнования Tenzor International Cup 2023. Мероприятие пройдет с 1 по 4 июня на Пестовском водохранилище в Московской области, рассказали НСН организаторы турнира.
Спортсмены разыграют между собой призовой фонд в два миллиона рублей. Он учрежден титульным партнером серии финансово-правовой группой компаний Tenzor Consulting Group.
Отмечается, что более половины участников первого этапа - профессионалы с богатым опытом, среди которых есть олимпийцы, победители различных чемпионатов и обладатели кубков по парусному спорту. В заявке на этот этап числятся 24 команды.
Открытие фестиваля пройдет в пятницу, 2 июня. Юные участники продемонстрируют свои навыки хождения под парусом на швертботах «Winner Optimist» и сапбордах, соревнуясь в эстафетах на воде, отметили в пресс-службе.
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