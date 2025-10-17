На Кипре убили президента футбольного клуба «Кармиотисса»
17 октября 202512:03
Президент кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставрос Димостенус убит в Лимасоле. Об этом пишет портал Knews.
Предварительно, на автомагистрали города неизвестный на мотоцикле открыл огонь по автомобилю Димостенуса. По данным правоохранителей, убийство было преднамеренным. Преступника разыскивают, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев.
Ставросу Димостенусу было 49 лет, бизнесмен руководил «Кармиотиссой» с 2023 года.
Ранее в Омске был убит чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нефть дырочку найдёт: Россия продолжит поставки в Индию, несмотря на США
- На Кипре убили президента футбольного клуба «Кармиотисса»
- «Урсула не улыбается!»: Что даст Венгрии саммит Путина и Трампа
- Минкульт объяснил отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму Любови Аркус
- Харламову в ивент-бизнесе посоветовали брать пример с участников КВН
- Банки России за девять месяцев заработали 2,7 трлн рублей
- В Подмосковье военнослужащий смертельно ранил контрактника и покончил с собой
- В Бухаресте 11 человек пострадали при взрыве в жилом доме
- СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Зуева
- ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru