На Кипре убили президента футбольного клуба «Кармиотисса»

Президент кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставрос Димостенус убит в Лимасоле. Об этом пишет портал Knews.

Предварительно, на автомагистрали города неизвестный на мотоцикле открыл огонь по автомобилю Димостенуса. По данным правоохранителей, убийство было преднамеренным. Преступника разыскивают, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев.

Ставросу Димостенусу было 49 лет, бизнесмен руководил «Кармиотиссой» с 2023 года.

Ранее в Омске был убит чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко.

