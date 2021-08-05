На Играх в Токио выявили ещё 31 случай заражения коронавирусом

А накануне стало известно, что российская каратистка Анна Чернышёва пропустит летние Олимпийские игры в Токио. Как сообщили в сообщили в Федерации каратэ России, 19-летняя спортсменка сдала два теста на коронавирусную инфекцию, оба оказались положительными.

На Играх Чернышева должна была выступить в этот четверг, 5 августа, в весовой категории до 55 кг.

Олимпийский турнир по каратэ начнётся 5 августа и завершится 7 числа. Чернышева была единственной российской каратисткой на Играх в Токио: напоминает Ura.ru.

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