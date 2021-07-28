Япония на фоне Олимпиады обновила суточный максимум заражений COVID-19

Власти Токио, где проходят Олимпийские игры, заявили, что за прошедшие сутки было выявлено 3177 новых случаев коронавируса, сообщает телеканал NHK.

Всего же в Японии за прошедшие 24 часа заражение COVID-19 подтвердилось у 9 576 человек, что является новым антирекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 января, когда были выявлены 7 882 новых случая инфекции.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст объяснил, что выход сборной Украины на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио не показали из-за необходимости выпустить в эфир рекламу, сообщает RT.