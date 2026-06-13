Чемпион мира Тарделли назвал неуважением слова Инфантино о сборной Италии

Речь идёт о заявлении Инфантино, в котором он допустил возможность расширения состава участников финального этапа чемпионата мира до 64 команд. При этом он добавил, что в таком случае сборная Италии непременно должна оказаться среди участников турнира.



По мнению Тарделли, подобные высказывания недопустимы для руководителя ФИФА — он убеждён, что к стране нужно относиться с должным уважением. Слова экс‑футболиста цитирует агентство ANSA.



Ранее позицию Инфантино резко осудил министр спорта Италии Андреа Абоди: он заявил о своём намерении напрямую запросить у главы ФИФА разъяснения по поводу сказанного.



Итальянская сборная, которая четырежды становилась чемпионом мира, уже третий раз подряд не сможет выступить на мировом первенстве. Команда не сумела квалифицироваться на турнир, который пройдёт в США, Мексике и Канаде; ранее итальянцы также пропустили чемпионаты мира 2022 года в Катаре и 2018 года в России. При этом в 2021 году сборная Италии добилась успеха на европейском уровне, завоевав титул чемпиона Европы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

