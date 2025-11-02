На автобус с футболистами «Спартака» напали перед матчем с «Краснодаром»

Командный автобус московского «Спартака» подвергся нападению по дороге на стадион перед игрой 14-го тура РПЛ против «Краснодара». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Неизвестные бросили в транспорт предмет, разбивший одно из боковых стекол. Игроки и персонал не пострадали. О происшествии немедленно сообщили делегату матча и правоохранителям. «Спартак» заявил о намерении усилить меры безопасности и расследовании инцидента.

Матч «Краснодар» — «Спартак» стартовал в 19:30 мск. После первого тайма хозяева ведут 1:0. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает 3-ю строчку с 29 очками, «Спартак» идет шестым с 22 баллами. «Краснодар» - действующий чемпион РПЛ.

Ранее руководство компании «Лукойл» захотело сменить владельца футбольного клуба «Спартак» из-за американских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Футбольный клуб «Спартак-Москва»
