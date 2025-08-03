Российский пловец Климент Колесников стал чемпионом мира в 50 м на спине

В Сочи ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Адлерском районе На Кубани с моста в реку упал автобус с пассажирами Рособрнадзор опроверг распространяемую в телеграм-каналах информацию об аномально высоком числе учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в Северо-Кавказском федеральном округе Россияне перестали покупать электромобили