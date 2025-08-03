Российский пловец Климент Колесников стал чемпионом мира в 50 м на спине
Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Колесников показал результат 23,68 секунды, установив рекорд чемпионатов мира.
Второе место поделили россиянин Павел Самусенко и южноафриканец Питер Кутце, финишировавшие за 24,17 секунды.
Это первое золото для Колесникова на чемпионатах мира в карьере и второе для нашей сборной на турнире в Сингапуре. Ранее золото выиграли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова в смешанной эстафете 4×100 метров комплексным плаванием. В активе российских пловцов также четыре серебряные медали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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