Российский пловец Климент Колесников стал чемпионом мира в 50 м на спине

Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Россияне выиграли смешанную комбинированную эстафету на чемпионате мира

Колесников показал результат 23,68 секунды, установив рекорд чемпионатов мира.

Второе место поделили россиянин Павел Самусенко и южноафриканец Питер Кутце, финишировавшие за 24,17 секунды.

Это первое золото для Колесникова на чемпионатах мира в карьере и второе для нашей сборной на турнире в Сингапуре. Ранее золото выиграли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова в смешанной эстафете 4×100 метров комплексным плаванием. В активе российских пловцов также четыре серебряные медали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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