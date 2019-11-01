Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Как сообщает РИА Новости, он вышел к журналистам перед премьерой ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге. В этом мюзикле фигурист исполняет одну из главных ролей.

По данным агентства, Чернышев появился в конце пресс-конференции, сделал общее фото с коллегами и ушел. Навка, комментируя самочувствие фигуриста, отметила, что он готов работать.

Напомним, по некоторым данным, Заворотнюк в настоящее время проходит лечение от рака мозга. В сентябре сообщалось, что артистка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.