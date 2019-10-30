СМИ: дочь Заворотнюк примет участие в ток-шоу Малахова

30 октября 201900:09

В эфире шоу Андрея Малахова появится дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Об этом сообщает "Дни.ру"

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"Инстаграм" восстановил аккаунт, созданный в поддержку Анастасии Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с опухолью головного мозга. Предполагалось, что аккаунт ведут близкие актрисы, но телеграм-канал "НеМалахов" утверждает, что страница принадлежит редакторам ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Согласно данным издания, сейчас ведется подготовка к передаче, посвященной Анастасии Заворотнюк. Близкие артистки примут участие в выпуске, так как шоумен оказывает им информационную поддержку.

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ФОТО: РИА Новости
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