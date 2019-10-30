СМИ: дочь Заворотнюк примет участие в ток-шоу Малахова

"Инстаграм" восстановил аккаунт, созданный в поддержку Анастасии Заворотнюк, которая, по данным СМИ, борется с опухолью головного мозга. Предполагалось, что аккаунт ведут близкие актрисы, но телеграм-канал "НеМалахов" утверждает, что страница принадлежит редакторам ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".



Согласно данным издания, сейчас ведется подготовка к передаче, посвященной Анастасии Заворотнюк. Близкие артистки примут участие в выпуске, так как шоумен оказывает им информационную поддержку.