«Мультимедиа Холдинг» попал на пьедестал Кубка «РГ Медиа» по настольному теннису

Турнир уже успел стать по-настоящему заметным событием в спортивной жизни медиасообщества. В этом году участников стало еще больше - к теннисной сетке вышли уже девять команд: «Вечерняя Москва», «Русская Медиагруппа», «Известия», Rambler&Co, «Мультимедиа Холдинг», News Media Holding, «РГ Медиа», «ИМ Медиа», а к традиционным соперникам присоединился ИД «Коммерсантъ». Каждая редакция и холдинг представили по три спортсмена - всего 27 игроков.

Атмосферу турнира точно передал выпускающий редактор НСН, игрок команды «Мультимедиа Холдинга» Вячеслав Машковский:

«Нам интересно само участие, мы играем уже второй год. Где-то мы выигрываем, где-то нас обыгрывают. Нравится организация турнира. Приятно друзьям рассказать, что участвовал в соревнованиях в «Лужниках». В этот раз девять команд, три лиги - и нет команд, которые не займут места. Можно познакомиться с коллегами, увидеться с теми, с кем общался только как партнеры онлайн. А здесь можно познакомиться очно с этими людьми. Приятно здесь быть, и думаю, третий раз тоже придем».