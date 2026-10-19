«Мультимедиа Холдинг» попал на пьедестал Кубка «РГ Медиа» по настольному теннису
Второй командный турнир по настольному теннису среди крупнейших СМИ - Кубок «РГ Медиа» - прошел 17 октября в спортивном комплексе «Лужники». Организатором выступила «Российская газета» при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Турнир уже успел стать по-настоящему заметным событием в спортивной жизни медиасообщества. В этом году участников стало еще больше - к теннисной сетке вышли уже девять команд: «Вечерняя Москва», «Русская Медиагруппа», «Известия», Rambler&Co, «Мультимедиа Холдинг», News Media Holding, «РГ Медиа», «ИМ Медиа», а к традиционным соперникам присоединился ИД «Коммерсантъ». Каждая редакция и холдинг представили по три спортсмена - всего 27 игроков.
Атмосферу турнира точно передал выпускающий редактор НСН, игрок команды «Мультимедиа Холдинга» Вячеслав Машковский:
«Нам интересно само участие, мы играем уже второй год. Где-то мы выигрываем, где-то нас обыгрывают. Нравится организация турнира. Приятно друзьям рассказать, что участвовал в соревнованиях в «Лужниках». В этот раз девять команд, три лиги - и нет команд, которые не займут места. Можно познакомиться с коллегами, увидеться с теми, с кем общался только как партнеры онлайн. А здесь можно познакомиться очно с этими людьми. Приятно здесь быть, и думаю, третий раз тоже придем».
Соревнования прошли в командном формате в строгом соответствии с правилами RTTF, а судейство обеспечила квалифицированная коллегия Федерации настольного тенниса: главный судья и четыре судьи на столах, среди которых были судьи международного класса. Победа в турнире была засчитана в рейтинг RTTF/TTW. Это подчеркнуло спортивную значимость Кубка и его интеграцию в систему официального рейтингования.
Финальная часть турнира определила обладателя Кубка «РГ Медиа» и победителей дивизионов.
В Золотом финале места распределились следующим образом: 1 место - команда «Известий»; 2 место - команда «РГ Медиа»; 3 место - команда «ИМ Медиа».
Расстановка сил в Серебряном финале: 1 место - команда Rambler&Co; 2 место - команда «Вечерней Москвы»; 3 место - команда ИД «Коммерсантъ».
Победители в Бронзовом финале: 1 место - команда News Media Holding; 2 место - команда «Мультимедиа Холдинга»; 3 место - команда «Русской Медиагруппы».
Звание лучшего игрока турнира завоевал Евгений Ревин («Известия»). Победителям и призерам были вручены памятные подарки и почетные дипломы.
Главная миссия Кубка «РГ Медиа» - не только спортивная борьба, но и возможность коллегам из разных СМИ и холдингов встретиться в неформальной обстановке - была выполнена в полной мере.
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