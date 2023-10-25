Мостовой заявил, что в РПЛ не нужны белорусские клубы

Комментируя слова главы Минспорта РФ Олега Матыцина, который заявил о возможности включения белорусских команд в профессиональные российские лиги, он указал, что России следует заниматься своими командами.

«Нам не нужны белорусские клубы в РПЛ, это же другая страна. У нас свои клубы нужно поднимать, они пропадают. Этим мы сами себе противоречим, это нелогично. В футболе такого нет, в других странах такого нет», - заключил спортсмен

Ранее Мостовой заявил «Радиоточке НСН», что возвращение пива на стадионы вряд ли сможет примирить футбольных фанатов с Fan ID, ведь главная проблема поклонников футбола - сам паспорт болельщика.

