РФС изменил лимит на легионеров на формат «8+17»

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на сегодняшнем заседании одобрил формат лимита на легионеров по системе «8+17». Он предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что считает это шагом вперёд для Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом RT акцентирует внимание на словах Дюкова, который считает, что развитии детского спорта, а на это нужно, в первую очередь, направить все усилия, тема легионеров отпадет сама собой.