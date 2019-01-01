РФС изменил лимит на легионеров на формат «8+17»
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) на сегодняшнем заседании одобрил формат лимита на легионеров по системе «8+17». Он предусматривает одновременное нахождение на поле восьми легионеров и 17 россиян в заявке команды.
Президент РФС Александр Дюков заявил, что считает это шагом вперёд для Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом RT акцентирует внимание на словах Дюкова, который считает, что развитии детского спорта, а на это нужно, в первую очередь, направить все усилия, тема легионеров отпадет сама собой.
Напомним, сегодня в РПЛ действует лимит формата «6+5», согласно которому одновременно на поле могут находиться не более шести иностранных игроков.
Ранее Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил НСН, что стране нужны легионеры.
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