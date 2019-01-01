Гилерме и Тарасов vs «Локомотив». Деньги решают всё

Обладатель футбольного Суперкубка России столичный «Локомотив» неожиданно оказался в центре трансферных проблем. На железнодорожников разом обиделись полузащитник Дмитрий Тарасов и голкипер Маринато Гилерме.

Бразилец с российским паспортом в клубе отыграл 12 лет. Но теперь готов его видеть в своих рядах «Спартак», причем немедленно. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение час. Красно-белые предлагают 33-летнему вратарю € 9 млн за три года контракта и € 3 млн — в качестве подъёмных. В свою очередь, «железнодорожники» готовы отпустить игрока не менее чем за € 15 млн, то есть по 5 млн за каждый год. Но вряд ли на такую финансовую авантюру готов пойти «Спартак» - уж больно внушительная сумма. Правда, эксперты не исключают, что Гилерме сам выкупит свой контракт.

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин, обсуждая с НСН тонкие финансовые вопросы, отметил, что клуб привык считать деньги.

«Все мы любим говорить в футболе, что незаменимых нет. Гилерме к тому же – вратарь сборной. Таких футболистов терять накладно. Но есть много факторов, которые влияют на принятие решения. «Локомотив» в этом случае взвешивает все экономические возможности и уже принимает решение», - заметил Дмитрий Булыкин.

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил однозначно, что он «считает деньги», так что в этой истории предполагается продолжение.

Не менее остро стоит и вопрос с Дмитрием Тарасовым. Железнодорожники не стали продлевать с ним контракт на три-четыре месяца с сохранением зарплаты. Соглашение, к слову, возрастного, 32-летнего футболиста, истекло 30 июня. А позже стало известно, что Тарасов в начале лета самостоятельно принял решение провести операцию. Медштаб команды при этом официального согласия не давал. И оплачивать операцию "Локомотив" отказался. Дело в итоге может дойти до суда. Найти компромиссное решение и не вступать в фазу острого конфликта – таким видит решение ситуации бывший игрок железнодорожного клуба Дмитрий Булыкин.