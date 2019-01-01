Гилерме и Тарасов vs «Локомотив». Деньги решают всё
В этом выпуске НСН-СПОРТ рассказываем о финансовом конфликте между двумя игроками и руководством железнодорожного клуба. Экс-игрок «Локомотив» предлагает решить дело миром.
Обладатель футбольного Суперкубка России столичный «Локомотив» неожиданно оказался в центре трансферных проблем. На железнодорожников разом обиделись полузащитник Дмитрий Тарасов и голкипер Маринато Гилерме.
Бразилец с российским паспортом в клубе отыграл 12 лет. Но теперь готов его видеть в своих рядах «Спартак», причем немедленно. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение час. Красно-белые предлагают 33-летнему вратарю € 9 млн за три года контракта и € 3 млн — в качестве подъёмных. В свою очередь, «железнодорожники» готовы отпустить игрока не менее чем за € 15 млн, то есть по 5 млн за каждый год. Но вряд ли на такую финансовую авантюру готов пойти «Спартак» - уж больно внушительная сумма. Правда, эксперты не исключают, что Гилерме сам выкупит свой контракт.
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин, обсуждая с НСН тонкие финансовые вопросы, отметил, что клуб привык считать деньги.
«Все мы любим говорить в футболе, что незаменимых нет. Гилерме к тому же – вратарь сборной. Таких футболистов терять накладно. Но есть много факторов, которые влияют на принятие решения. «Локомотив» в этом случае взвешивает все экономические возможности и уже принимает решение», - заметил Дмитрий Булыкин.
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил однозначно, что он «считает деньги», так что в этой истории предполагается продолжение.
Не менее остро стоит и вопрос с Дмитрием Тарасовым. Железнодорожники не стали продлевать с ним контракт на три-четыре месяца с сохранением зарплаты. Соглашение, к слову, возрастного, 32-летнего футболиста, истекло 30 июня. А позже стало известно, что Тарасов в начале лета самостоятельно принял решение провести операцию. Медштаб команды при этом официального согласия не давал. И оплачивать операцию "Локомотив" отказался. Дело в итоге может дойти до суда. Найти компромиссное решение и не вступать в фазу острого конфликта – таким видит решение ситуации бывший игрок железнодорожного клуба Дмитрий Булыкин.
«Клуб готов на многое, чтобы сохранить команду, но важно игрокам соизмерять свои финансовые запросы. «Футболисты выдвинули такие требования, что клуб не может пойти на них. Клуб хочет сохранить игроков, но не на выдвинутых условиях. Нужно разговаривать, договариваться с самими игроками, с агентами, например, путем бонусов. Учитывая, как много Тарасов и Гилерме сделали для команды, конечно, хочется, чтобы они остались в команде», - отметил Булыкин.
Напомним, Дмитрий Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также трижды Кубок страны.
А сегодня стало известно, что руководство красно-зеленых не сумело согласовать сделку о переходе полузащитника «Фейеноорда» Ренато Тапиа. Москвичи предложили 23-летнему футболисту выгодный контракт, но тот не захотел покидать чемпионат Нидерландов.
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