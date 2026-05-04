Гладков продлил отпуск по рекомендации врачей
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск по рекомендации медиков. Об этом он сообщил на платформе «Макс».
«Продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей», - поделился губернатор.
Ранее Гладков заявил, что уйдет в двухнедельный отпуск впервые с 2024 года. Обязанности главы региона будет исполнять его заместитель - руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.
Между тем СМИ сообщили, что Вячеслав Гладков может покинуть пост главы Белгородской области и стать заместителем министра экономического развития РФ. Чиновник занимает должность губернатора с 2020 года, напоминает Ura.ru.
