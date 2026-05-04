Россияне сократили траты на ателье, химчистку и ремонт одежды
Жители России сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «СберИндекса».
Почти на четверть снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды, на 6,4% — на обслуживание автомобилей, на 16% — на покупку одежды и на 5,3% — на телекоммуникационные услуги. По словам экспертов, такая тенденция связана с переходом населения от потребительской модели к сберегательной.
Наибольшее влияние на снижение совокупных расходов населения оказали маркетплейсы. Также заметно уменьшились траты на одежду, обувь и аксессуары. Снизились расходы на бытовую технику.
Россияне заметно уменьшили свои траты еще в начале текущего года. Больше всего сократились продажи непродовольственных товаров, а также продукции, которая подорожала из-за эффекта «переноса покупок» с января на декабрь.
Ранее стало известно, что россиян накрыла социальная депрессия из-за экономических и социальных проблем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
