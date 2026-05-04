Над российскими регионами сбили 117 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 4 мая ликвидировали над территорией России почти 120 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«В период с 20:00 мск 3 мая 2026 года до 07:00 мск 4 мая... перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Дроны сбили в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

Ранее в Москве украинский БПЛА врезался в здание в районе Мосфильмовской улицы, пишет 360.ru. По предварительной информации, никто не пострадал.

