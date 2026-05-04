ФНС перечислила в бюджет 61,2 трлн рублей за 2025 год
Федеральная налоговая служба перечислила в российский бюджет 61,2 трлн рублей по итогам прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет ведомства.
Как отметили в ФНС, в 2025 году общий объем поступлений в бюджетную систему РФ вырос на 8,8% год к году. Поступления в федеральный бюджет за прошлый год выросли на 7,5%, до 26,6 трлн рублей, в консолидированные бюджеты - стали больше на 5,3% и составили 19,7 трлн рублей.
При этом поступления по страховым взносам за прошлый год увеличились на 16,4%. Они достигли 14,9 трлн рублей.
Между тем ФНС опровергла сведения о том, что 10 млн россиян попадут под усиленный налоговый контроль из-за переводов на банковские карты, отмечает 360.ru.
