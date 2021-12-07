СМИ: Главного тренера «Спартака» Виторию отправят в отставку 14-15 декабря
Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория покинет столичную команду уже на следующей неделе. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По данным портала, португальского специалиста отправят в отставку на итоговом заседании совета директоров клуба 14-15 декабря.
До этого, 13 декабря, «красно-белые» сыграют на выезде против «Сочи» в заключительном матче первой части сезона 2021-2022 чемпионата России. «РБ Спорт» отмечает, что в следующие два дня руководство «Спартака» проведет заседание совета директоров, где подведет итоги первой части сезона и утвердит отставку Витории.
Отмечается, что португальца на посту наставника «Спартака» сменит экс-помощник главных тренеров «Челси» и «Интера» итальянец Паоло Ваноли. По данным издания, специалист прилетит в Москву 15 декабря.
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