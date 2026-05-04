СМИ: Пенсия россиян превысила бы 30 тысяч без заморозки накоплений

Если бы пенсионные накопления россиян не заморозили в 2014 году, доход граждан, вышедших на заслуженный отдых, сегодня был бы заметно выше, сообщают «Известия» со ссылкой на подсчет НПФ «Будущее».

Глава набсовета Московской биржи предложил снять заморозку с пенсионных накоплений

Для тех, кто официально работал с 2002 года, прибавка могла бы достигать 30% к нынешним 25 тыс. (средняя страховая пенсия), а пенсия бы превысила 30 тыс. Тогда мораторий вводили как меру для покрытия дефицита ПФР (теперь Соцфонд), но фактически он приостановил формирование «второй пенсии». Сейчас эти средства предлагают направить в программу долгосрочных сбережений.

В долгосрочной перспективе эффект усиливался бы. К 2040 году накопительная часть могла бы достигать 50–95% страховой — 23–47 тыс. рублей при прогнозируемых 49 тыс.

Ранее в Госдуме заявили, что решение о заморозке пенсионных накоплений было ошибочным. Необходимость рассмотреть возможность возвращения к предыдущим правилам, действовавшим до 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
