СМИ: Пенсия россиян превысила бы 30 тысяч без заморозки накоплений

Для тех, кто официально работал с 2002 года, прибавка могла бы достигать 30% к нынешним 25 тыс. (средняя страховая пенсия), а пенсия бы превысила 30 тыс. Тогда мораторий вводили как меру для покрытия дефицита ПФР (теперь Соцфонд), но фактически он приостановил формирование «второй пенсии». Сейчас эти средства предлагают направить в программу долгосрочных сбережений.

В долгосрочной перспективе эффект усиливался бы. К 2040 году накопительная часть могла бы достигать 50–95% страховой — 23–47 тыс. рублей при прогнозируемых 49 тыс.

Ранее в Госдуме заявили, что решение о заморозке пенсионных накоплений было ошибочным. Необходимость рассмотреть возможность возвращения к предыдущим правилам, действовавшим до 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

