В МИД заявили, что Запад возводит «железный занавес» с Россией
Западные страны возводят новый «железный занавес» с Россией, считает посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый "железный занавес", пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей», - отметил дипломат, подчеркнув, что такие связи выстраивались столетиями.
По словам Булатова, ситуация в Балтийском регионе отражает общую геополитическую обстановку в Европе на фоне курса НАТО и Евросоюза на системную конфронтацию с Москвой. Действия бывших партнеров РФ разрушили ключевые механизмы многостороннего взаимодействия в регионе. С выходом России из Совета государств Балтийского моря и Совета Баренцева/Евроарктического региона их работа утратила смысл, и объединения стали второстепенными инструментами антироссийской политики.
Ранее Булатов предупредил, что НАТО наращивает боевые и инфраструктурные возможности в прилегающих к Калининградской области районах, пишет 360.ru.
