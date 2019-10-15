Мостовой о сборных России и Украины: Одну игру выиграть может любой
Бывший член сборной России по футболу в эфире НСН отреагировал на выпад нападающего украинской команды в адрес россиян.
Нападающий украинской сборной по футболу Роман Яремчук сравнил победы россиян и украинцев на квалификации чемпионата Европы 2020 года, отдав первенство последним. Украинский футболист с долей язвительности отметил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро», а призвал спокойнее отнестись к победе его команды.
14 октября сборная Украины обыграла со счетом 2:1 сборную Португалии, что обеспечило команде выход на Евро-2020. Сборная РФ 10 октября обыграла Шотландию со счетом 4:0, а 13 октября – команду Кипра с результатом 5:0, обеспечив себе досрочный выход в групповой этап ЧЕ.
Бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в эфире НСН оценил уровень подготовки обеих команд в равной степени.
«Я видел игру и украинской, и российской команд. Если предположить, что состоится игра между ними, то успех будет зависеть от того, где пройдет матч. Если в Москве, то поставил бы на Россию, если в Киеве, то на Украину. А если на третьей стороне, то 50% на 50%. Они в принципе равные команды, у каждой, конечно, есть свои сильные и слабые стороны, многое зависит еще и от индивидуальных моментов. Поэтому в принципе одну игру любая команда может выиграть», - сказал Мостовой.
При этом экс-член сборной России по футболу отметил, что все имеют право высказывать свое мнение.
«По игре Украины и Португалии можно сказать одно – молодцы. Выиграли игру у действительно сильной сборной. Нельзя, конечно, сказать, что победили с превосходством, но выиграли. Они вправе высказываться, здесь нет ничего удивительного. У нас [в России] тоже слышны разного рода высказывания, и не всем они нравятся или понятны. Поэтому, считаю, что не нужно раздувать, ничего противозаконного не произошло», - пояснил Александр Мостовой.
При этом он поддержал украинского игрока в призыве к спокойствию.
«Нужно поспокойнее к этому всему относиться. Я имею в виду нашу сборную. Ну выиграли, и ладно, это обычное состояние любой команды», - заключил Мостовой.
Ранее в эфире НСН Мостовой высказался в поддержку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, что отмена лимита на количество легионеров в российских командах не скажется на сборной.
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