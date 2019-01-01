Мостовой не видел угрозы для России в новых правилах Лиги чемпионов

Россия на пороге исключения из «новой» Лиги чемпионов. Причина – в низких показателях рейтинга УЕФА, предупредил Даниэль Серехидо, официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции и Германии. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — отметил Серехидо.

Предполагается отмена системы квалификации ЛЧ и изменение формата группового этапа турнира. Ожидается, что с 2024 года в Лиге будут играть всего 32 клуба.

Футбольный эксперт, экс-игрок сборной России Александр Мостовой в эфире НСН оценил новые правила участия в Лиге чемпионов для российской сборной.

«Россия по квалификационному рейтингу УЕФА на 5-6 позиции - сразу вслед за футбольными гигантами. Мы же не на 50-м месте! Должны попасть в Лигу! Хотя правильнее было бы создать Кубок чемпионов, потому что чемпионат выигрывает одна команда, а не три или четыре. Но формат соревнований меняется постоянно, и это нормально. Раньше в Лиге играли одни чемпионы, а сейчас представлены даже те команды, которые и чемпионами не становятся. Согласитесь, странно, когда в родном чемпионате команда занимает, например, четвертое место, а потом играет в Лиге с чемпионами той же России, Болгарии, и это не совсем неправильно», - отметил Мостовой.