Мостовой не видел угрозы для России в новых правилах Лиги чемпионов
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал НСН прогноз участия России в «новой» лиге Чемпионов.
Россия на пороге исключения из «новой» Лиги чемпионов. Причина – в низких показателях рейтинга УЕФА, предупредил Даниэль Серехидо, официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ.
«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции и Германии. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», — отметил Серехидо.
Предполагается отмена системы квалификации ЛЧ и изменение формата группового этапа турнира. Ожидается, что с 2024 года в Лиге будут играть всего 32 клуба.
Футбольный эксперт, экс-игрок сборной России Александр Мостовой в эфире НСН оценил новые правила участия в Лиге чемпионов для российской сборной.
«Россия по квалификационному рейтингу УЕФА на 5-6 позиции - сразу вслед за футбольными гигантами. Мы же не на 50-м месте! Должны попасть в Лигу! Хотя правильнее было бы создать Кубок чемпионов, потому что чемпионат выигрывает одна команда, а не три или четыре. Но формат соревнований меняется постоянно, и это нормально. Раньше в Лиге играли одни чемпионы, а сейчас представлены даже те команды, которые и чемпионами не становятся. Согласитесь, странно, когда в родном чемпионате команда занимает, например, четвертое место, а потом играет в Лиге с чемпионами той же России, Болгарии, и это не совсем неправильно», - отметил Мостовой.
Спортсмен считает, что изменение формата ЛЧ позволит клубам получать большие доходы. При этом совсем не обязательно, чтобы с точки зрения спортивного интереса реформы оправдаются.
«Приведу в пример Лигу наций. Прошло полтора года, ее роль никто понять не может. Ну, сыграют в финале Португалия и Голландия… Те или другие поднимут кубок, заработают еще денег. А болельщики до сих пор не понимают смысл турнира, кому он интересен и нужен», - считает экс-футболист.
Ранее офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе и бывший игрок сборной России Алексей Смертин в эфире НСН рассказал, какие качества воспитывает футбол в юных участниках детской социальной программы «Футбол для дружбы», реализуемой ПАО «Газпром», официальным партнером Лиги Чемпионов УЕФА .
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