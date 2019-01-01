Смертин: «Футбол для дружбы» — площадка, которая объединяет и воспитывает

Участники проекта «Футбол для дружбы» через спорт получают те человеческие качества, которые помогут им в дальнейшей жизни. Об этом во время пресс-конференции в РФС заявил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе и бывший игрок сборной России Алексей Смертин.

«Футбол — это та площадка, которая объединяет людей, несмотря на то, что принцип футбола — соперничество. Ты борешься не только с самим собой, но и с соперником. Все участники увлечены футболом, но надо признать, что не все они станут профессиональными футболистами. Но это и не основная цель. Наша цель — воспитать поколение, а воспитание закладывается именно в этом возрасте. Через футбол они оттачивают такие качества, как дружба, чувство локтя, взаимопонимание, взаимоуважение. Ты можешь не любить соперника, стараться его обыграть, даже нанося ему травмы, но не можешь его не уважать. Это принципы, которые эффективно работают везде и для всех, независимо от цвета кожи и национальности», — сказал спортсмен.

Далеко не все из участников программы «Футбол для дружбы» станут профессиональными футболистами, однако заложенные через любовь к спорту установки останутся с ними.

«Проект раскроется чуть позже, когда дети, которые участвовали на начальной стадии, вырастут как личности. Может быть, не футболистами, но успешными людьми. «Девять ценностей», которые несет проект, они будут уважать, и эти правила всегда будут с ними», — добавил Смертин.

В VII Международной детской социальной программе «Футбол для дружбы», реализуемой ПАО «Газпром», официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA, участвуют представители 211 стран. Это юные журналисты, игроки и тренеры, а также учащиеся судейских школ из разных стран. Проект стартовал 19 марта.

Главная цель программы — поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.