Московский «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Краснодар».

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Это произошло в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Краснодаре завершилась победой гостей - 3:0.

Красно-белые набрали 34 очка, они занимают третью строчку турнирной таблицы РПЛ.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу не попадет на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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