Московский «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РПЛ
2 декабря 202401:01
Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Краснодар».
Это произошло в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Краснодаре завершилась победой гостей - 3:0.
Красно-белые набрали 34 очка, они занимают третью строчку турнирной таблицы РПЛ.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу не попадет на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru