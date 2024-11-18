СМИ: Сборная России по футболу не попадет на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2026
Российскую сборную по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026. Об этом сообщил телеканал МАТЧ ТВ.
Отмечается, что сборная Россия из-за вопросов безопасности не сможет поучаствовать в отборочном раунде, с момента отстранения Российского футбольного союза ФИФА и УЕФА не меняют своего мнения по данному вопросу. Соответственно, российская сборная не сможет выйти на чемпионат мира.
По словам еще одного источника, имеется минимальный шанс на то, что российская сборная будет допущина к отбору в европейской зоне, однако рассчитывать на него не стоит.
Жеребьевка состоится в швейцарском Цюрихе 13 декабря 2024 года, а отборочный турнир в Европе пройдет с марта 2025 года по март 2026 года.
Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что текущий уровень сборной России позволил бы ей попасть на прошедший в Германии чемпионат Европы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru