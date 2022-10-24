Почётный президент РФС назвал Дзюбу «мертвым» футболистом

Отвечая на вопрос о возможности возвращения футболиста в Россию он отметил, что его вряд ли кто-то возьмёт.

«Кому он нужен? Всё, нет уже Дзюбы, он уже мёртвый футболист», - подчеркнул Колосков.

Он добавил, что давно поставил на Дзюбе крест и предложил остальным тоже «забыть про него».

Ранее Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме 1+1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

