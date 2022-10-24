Почётный президент РФС назвал Дзюбу «мертвым» футболистом
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба уже растратил свои лучшие футбольные качества, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможности возвращения футболиста в Россию он отметил, что его вряд ли кто-то возьмёт.
«Кому он нужен? Всё, нет уже Дзюбы, он уже мёртвый футболист», - подчеркнул Колосков.
Он добавил, что давно поставил на Дзюбе крест и предложил остальным тоже «забыть про него».
Ранее Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме 1+1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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