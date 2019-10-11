«Молодежка» России по футболу сыграла вничью с Польшей
Молодежная сборная России по футболу завершила домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года против команды Польши со счетом 2:2.
Голы с российской стороны принадлежат Даниилу Уткину и Магомеду-Шапи Сулейманову, а также защитнику сборной России Игорю Дивееву, который отправил мяч в собственные ворота. Среди игроков польской команды отличился Патрик Клималя. Игра состоялась на стадионе в Екатеринбурге.
Ранее, 6 сентября, российская молодежная сборная обыграла сербскую команду со счетом 1:0 в Саранске. На данный момент Россия занимает второе место в турнирной таблице отборочной группы 5. Лидирует сборная Польши.
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