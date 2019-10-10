Россия всухую обыграла Шотландию в матче ЧЕ-2020
Сборная России обыграла команду Шотландии со счетом 4:0 в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Артем Дзюба оформил дубль за игру, забив гол шотландцам на 57-й и 70-й минутах. Магомед Оздоев забил третий гол на 60-й минуте. Заключительный мяч в ворота соперника направил Александр Головин на 84-й минуте.
Матч состоялся в московских «Лужниках». Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, на стадионе собралось более 55 тысяч болельщиков.
В начале сентября на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии россияне обыграли хозяев со счетом 1:2.
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