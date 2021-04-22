МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил музыкальное сопровождение протокольных мероприятий с участием сборной России на Олимпийских играх в Токио и Пекине, передает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).
Национальный гимн, запрещенный к использованию в связи с двухгодичными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), будет заменен Первым концертом для фортепиано с оркестром композитора Петра Чайковского.
«С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей, и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — отметил президент ОКР Станислав Поздняков.
МОК в ближайшее время направит соответствующие письма во все международные спортивные организации относительно использования атрибутов идентификации российских спортсменов до декабря 2022 года.
Ранее ОКР предлагал использовать в качестве замены гимну на Олимпиаде песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение, напоминает телеканал «360».
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