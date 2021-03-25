Олимпийский комитет России предложил заменить гимн России на музыку Чайковского

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) направили предложение вместо российского гимна использовать на Олимпийских играх произведение Петра Чайковского, сообщает ТАСС.

По его словам, с такой инициативой выступила комиссия спортсменов Союза конькобежцев России, который, вместе с Федерацией фигурного катания на коньках России, ранее согласовали использование на протокольных мероприятиях первого концерта Чайковского.

Поздняков отметил, что использование музыки великого композитора может стать компромиссом для всех.

«Чайковский является русским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия. Поэтому это компромисс для всех сторон», - подчеркнул глава ОКР.

Фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Чайковского использовался на награждении российских конькобежцев на чемпионате мира, сообщает Ura.ru. Также он звучит на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции.

Изначально ОКР предложил заменить гимн РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине на песню «Катюша», однако Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил этот запрос.

Ранее CAS на два года запретил российским спортсменам использовать на международных соревнованиях официальную символику Российской Федерации.