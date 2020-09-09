МОК рассматривает несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом заявил глава организации Томас Бах, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ситуация (с CVID-19 – прим. НСН) меняется ежедневно и это влияет на планирование.
«Рабочая группа должна готовиться к различным сценариям. Мы занимаемся вопросами оперативного тестирования, вакцинации. Но пока слишком рано говорить, каким будет окончательный сценарий. Единственное, мы можем заявить, что Игры будут безопасны для всех участников», - пояснил глава МОК.
Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее Игры перенесли на год из-за пандемии COVID-19.
Между тем, в конце июля стало известно, что олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом. Как пояснил глава оргкомитета Ёсиро Мори, пока такой вариант не рассматривается в качестве основного, но не исключен.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в беседе с НСН выступила с предложением провести Олимпиаду в онлайн-формате.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- МОК рассматривает несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио
- Су-27 «перехватил» американский самолет-разведчик над Черным морем
- Опальный TikTok стал самым популярным приложением в мире
- Москвичам пообещали бабье лето в выходные
- Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru