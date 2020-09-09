МОК рассматривает несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом заявил глава организации Томас Бах, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что ситуация (с CVID-19 – прим. НСН) меняется ежедневно и это влияет на планирование.

«Рабочая группа должна готовиться к различным сценариям. Мы занимаемся вопросами оперативного тестирования, вакцинации. Но пока слишком рано говорить, каким будет окончательный сценарий. Единственное, мы можем заявить, что Игры будут безопасны для всех участников», - пояснил глава МОК.

Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее Игры перенесли на год из-за пандемии COVID-19.

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Между тем, в конце июля стало известно, что олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей, если это будет единственно возможным вариантом. Как пояснил глава оргкомитета Ёсиро Мори, пока такой вариант не рассматривается в качестве основного, но не исключен.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина в беседе с НСН выступила с предложением провести Олимпиаду в онлайн-формате.

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ФОТО: facebook.com/tokyo2020
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