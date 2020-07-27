Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью. В нём он заявил, что РФ должна быть отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио.

По его словам, наша страна должна быть «полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных атлетов». Родченков заявил ВВС том, что те же самые сотрудники, которые подделывали и подменяли пробы во время Игр в Сочи в 2014 году, занимались подделкой документации и сейчас. Это последовательная фальсификация, которой они занимаются день за днем. Мошенничество неописуемых масштабов — оно показывает, что Россия ничему не научилась, отмечает Газета. ру.