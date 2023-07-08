СМИ: россияне выступят на Азиатских играх в нейтральном статусе

По информации журналистов, россияне и белорусы будут соревноваться в нейтральном статусе. Они не смогут претендовать на медали.

Отмечается, что участие в Азиатских играх позволит спортсменам пройти квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже.

Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ранее рекомендовал допустить до соревнований россиян и белорусов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала исключить допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в любом статусе, передает «Радиоточка НСН».

