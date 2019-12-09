МОК поддержал решение WADA об отстранении России от соревнований

9 декабря 201916:50

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Как напоминает телеканал 360, ранее в понедельник исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах и соревнованиях, в числе которых ближайшие Олимпийские игры. Кроме того, РУСАДА потеряла статус соответствия. Это решение будет действовать в течение ближайших четырех лет.

До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с несоблюдением антидопинговых правил.

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН заявил, что пока у руля Министерства спорта РФ не встанут люди с высоким коэффициентом доверия, российские спортсмены будут оставаться в роли жертв.

«Это было предсказуемое решение, потому что рекомендации Комитета по соответствию были озвучены давно. И я еще в декабре прошлого года об этом предупреждал. Это – трагедия, ведь нынешнее поколение спортсменов не было вовлечено в манипуляции с пробами, но стало жертвой. Нужно прекращать подобную практику. Нам нужны новые подходы, а не те, которые забивают нас по самую землю кувалдами. Нам нужны новые люди в Минспорте с высоким коэффициентом доверия, чтобы им верили спортсмены», - считает собеседник НСН.

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ФОТО: pxhere.com
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