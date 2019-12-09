МОК поддержал решение WADA об отстранении России от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.
Как напоминает телеканал 360, ранее в понедельник исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах и соревнованиях, в числе которых ближайшие Олимпийские игры. Кроме того, РУСАДА потеряла статус соответствия. Это решение будет действовать в течение ближайших четырех лет.
До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с несоблюдением антидопинговых правил.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в интервью НСН заявил, что пока у руля Министерства спорта РФ не встанут люди с высоким коэффициентом доверия, российские спортсмены будут оставаться в роли жертв.
«Это было предсказуемое решение, потому что рекомендации Комитета по соответствию были озвучены давно. И я еще в декабре прошлого года об этом предупреждал. Это – трагедия, ведь нынешнее поколение спортсменов не было вовлечено в манипуляции с пробами, но стало жертвой. Нужно прекращать подобную практику. Нам нужны новые подходы, а не те, которые забивают нас по самую землю кувалдами. Нам нужны новые люди в Минспорте с высоким коэффициентом доверия, чтобы им верили спортсмены», - считает собеседник НСН.
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