МОК поддержал решение WADA об отстранении России от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Как напоминает телеканал 360, ранее в понедельник исполком WADA лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах и соревнованиях, в числе которых ближайшие Олимпийские игры. Кроме того, РУСАДА потеряла статус соответствия. Это решение будет действовать в течение ближайших четырех лет.

До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с несоблюдением антидопинговых правил.