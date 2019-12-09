Медведев назвал вердикт WADA «антироссийской истерией»

При этом глава правительства признал, что проблемы с применением допинга в России все же есть. По его словам, эту проблему «невозможно отрицать».

Одновременно Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADA.

Напомним, Россия отстранена от участия в Олимпиде-2020 и чемпионатах мира, атлеты не смогут выступать под национальным флагом. Кроме того, РФ не сможет подавать заявки на проведение спортивных мероприятий.

