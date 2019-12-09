Медведев назвал вердикт WADA «антироссийской истерией»
Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года стало продолжением «антироссийской истерии», которая приобрела «хроническую форму». Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с вице-премьерами.
При этом глава правительства признал, что проблемы с применением допинга в России все же есть. По его словам, эту проблему «невозможно отрицать».
Одновременно Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADA.
Напомним, Россия отстранена от участия в Олимпиде-2020 и чемпионатах мира, атлеты не смогут выступать под национальным флагом. Кроме того, РФ не сможет подавать заявки на проведение спортивных мероприятий.
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