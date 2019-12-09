Медведев назвал вердикт WADA «антироссийской истерией»

9 декабря 201916:23

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года стало продолжением «антироссийской истерии», которая приобрела «хроническую форму». Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с вице-премьерами.

Глава РУСАДА призвал к отставке руководства Минспорта РФ из-за решение WADA

При этом глава правительства признал, что проблемы с применением допинга в России все же есть. По его словам, эту проблему «невозможно отрицать».

Одновременно Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADA.

Напомним, Россия отстранена от участия в Олимпиде-2020 и чемпионатах мира, атлеты не смогут выступать под национальным флагом. Кроме того, РФ не сможет подавать заявки на проведение спортивных мероприятий.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий МедведевWadaДопинг